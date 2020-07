Championship : Fulham rejoint Brentford en finale de play-offs

Contre qui Brentford jouera en finale ? Au lendemain de la victoire des Bees contre Swansea City (3-1, défaite 1-0 à l'aller), Fulgam et Cardiff se retrouvaient à Craven Cottage pour leur deuxième manche. À l'aller, les Cottagers avaient frappé un grand coup en s'imposant 2-0 à l'extérieur. Ce jeudi, les Bluebirds devaient donc rattraper leu retard pour tenter de se hisser en finale des play-offs de Championhip. Mais la victoire 2-1 des hommes de Neil Harris n'aura pas suffi ce soir.

Dès la huitième minute, Nelson ouvrait le score de la tête et lançait parfaitement son équipe (0-1) mais sur le coup d'envoi et l'action suivante, Kebano égalisait pour les locaux du jour (9e, 1-1). Tomlin a rapidement redonné espoir aux siens (47e, 1-2) mais derrière, les filets n'ont plus tremblé. Avec une victoire 3-2 sur les deux rencontres, l'équipe entraînée par Scott Parker rejoint donc Brentford en finale. Les deux clubs s'affronteront le 4 août à Wembley pour une place en Premier League !