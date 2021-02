ASSE : la banderole anti-Caïazzo dressée par les supporters

À quelques heures du match entre Saint-Etienne et Nantes, certains supporters continuent de dénoncer la mauvaise gestion du club stéphanois par Bernard Caïazzo notamment. Le collectif Peuple Vert en colère a disposé plusieurs banderoles sur les grilles du Stade Geoffroy-Guichard.

La dernière banderole en date cible de manière assez virulente et humoristique le président du conseil de surveillance de l’ASSE. Apparu du côté du Kop Sud, on peut y lire « Caïazzo : la seule chose que tu as fait grandir en 15 ans, c'est ton pénis. » Une attaque qui fait aussi référence au président de l’adversaire des Verts ce mercredi : Waldemar Kita à Nantes.