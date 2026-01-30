Tottenham ne veut pas lâcher Kolo Muani

« Kolo Muani s’est bien comporté ici l’année dernière, mais il ne joue plus pour la Juventus aujourd’hui. Nous verrons dans les prochains jours, mais je ne peux pas donner de pourcentages ». Interrogé au sujet d’un potentiel retour de Randal Kolo Muani à la Juventus durant cette fenêtre hivernale, le dirigeant turinois Giorgio Chiellini s’est montré prudent. Et il a bien fait. Car selon Skysports, Tottenham ne mettra pas fin au prêt de son attaquant français en janvier.

C’était la première condition pour espérer un nouveau prêt du joueur de 27 ans, toujours sous contrat avec le PSG. Malgré un temps de jeu limité avec les Spurs, Randal Kolo Muani ne sera pas libéré de son prêt. Il a inscrit avant-hier son troisième but de la saison avec Tottenham, contre son ancien club l’Eintracht Francfort. Ses deux premiers buts avaient été inscrits face au PSG.