CAN, Algérie : Amine Gouiri sort du silence après son forfait

Un immense coup dur pour l’Algérie et pour Amine Gouiri. Alors qu’il figurait parmi les joueurs sélectionnés par Djamel Belmadi pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2024 avec l’Algérie, l’attaquant du Stade Rennais a vécu une désillusion ce lundi puisque la FAF a annoncé son forfait pour le tournoi en Côte d’Ivoire, ce lundi.

Après l’annonce de ce forfait, le buteur de 23 ans a tenu à réagir sur son compte Instagram.« À tous les supporters algériens et plus généralement tout le peuple algérien. Je n’aurais jamais voulu écrire ces lignes, mais je dois malheureusement déclarer forfait pour la CAN avec l’équipe nationale d’Algérie. Un vrai crève-cœur pour moi, qui était impatient de disputer cette compétition et de représenter mon pays. Je serai désormais le premier supporter des Fennecs, je suis sûr qu’ils rendront fier notre peuple», a-t-il expliqué.