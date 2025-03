Le PSG fait peur à toute l’Europe, Raphinha en route pour briser tous les records

L’Europe voit grand pour le PSG

Le PSG a réussi un exploit en éliminant Liverpool en 1/8e de finale de la Ligue des champions aux tirs au but. Comme Marquinhos l’a rappelé, le PSG confirme la prophétie du 11 mars, après l’exploit contre Chelsea en 2015 et la double confrontation contre Dortmund en 2020. Tous les 5 ans, le 11 mars, le PSG a sa bonne étoile. Jadis moqués pour leurs échecs européens, les Parisiens prouvent qu’ils sont désormais prêts à conquérir le sommet, écrit le Daily Mail. «Le PSG était tout simplement trop fort». Pour Sky Sport : «Paris est entré dans l’histoire». Dans le Daily Star, on évoque Ousmane Dembélé qui a été l’un des grands artisans de la qualification. Le super-héros c’est le collectif parisien, mais c’est surtout Gianluigi Donnarumma. «Le Roi d’Anfield», titre L’Equipe. Cette victoire historique confirme que le PSG est désormais l’un des grands favoris pour le sacre final.

Raphinha en mode Ballon d’Or

Le Barça a brillé contre Benfica 3-1 en 1/8e de finale de la Ligue des Champions grâce à une performance exceptionnelle de Lamine Yamal. Le jeune talent a marqué un superbe but et a offert une passe décisive à Raphinha, qui a inscrit un doublé. Pour Sport, le Brésilien est en route pour le Ballon d’Or. L’ailier poursuit sa saison exceptionnelle avec des performances impressionnantes en Ligue des Champions, où il est actuellement le meilleur buteur avec 11 buts. Il a marqué 27 buts et délivré 16 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Avec 11 buts, il n’est pas si loin du record de Cristiano Ronaldo et ses 17 buts en 2017. Raphinha, devenu un véritable cauchemar pour Benfica, avec cinq buts contre eux cette saison, rêve désormais de remporter des titres avec le Barça. Couplé à son incroyable saison individuelle, Raphinha a des raisons de croire au Ballon d’Or.

Mbappé absent ?

La grosse affiche de ce soir opposera l’Atlético de Madrid au Real Madrid. «Les émotions de l’Europe», titre AS ce matin. L’Atlético continue de dominer au Metropolitano, tandis que Madrid, bien que fort de son avantage et de la présence de Bellingham, craint une élimination qui serait un affront. Le match pourrait être influencé par des absences, notamment celle de Mbappé, incertain. Il a manqué la première partie de l’entraînement en raison d’une douleur à la cheville droite, subie lors du dernier match contre Rayo Vallecano. Bien qu’il ait poursuivi l’entraînement en solitaire par la suite, son état reste incertain Aujourd’hui, il passera un test pour déterminer s’il peut jouer. Le club était initialement calme, mais l’optimisme s’est dissipé, et la décision dépendra de ses sensations après l’évaluation.