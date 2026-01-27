Menu Rechercher
Aston Villa annonce le retour de Tammy Abraham

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Tammy Abraham avec Besiktas @Maxppp

C’est enfin officiel. Tammy Abraham est de retour à Aston Villa. Les Villans ont officiellement recruté l’attaquant anglais de Besiktas en échange d’un montant de 21 M€. Abraham fait donc son grand retour à Birmingham après son départ à Chelsea en 2019.

Aston Villa
🎶 Woah, Tammy, Tammy… 🎶

Aston Villa is delighted to announce the signing of Tammy Abraham on a permanent transfer! 💜
«Aston Villa est ravi d’annoncer la signature définitive de Tammy Abraham. L’international anglais rejoint Villa en provenance de Besiktas», indique le club anglais dans un communiqué, sans préciser toutefois la durée du contrat de l’attaquant.

