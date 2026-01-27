Premier League
Aston Villa annonce le retour de Tammy Abraham
1 min.
@Maxppp
C’est enfin officiel. Tammy Abraham est de retour à Aston Villa. Les Villans ont officiellement recruté l’attaquant anglais de Besiktas en échange d’un montant de 21 M€. Abraham fait donc son grand retour à Birmingham après son départ à Chelsea en 2019.
La suite après cette publicité
Aston Villa @AVFCOfficial – 18:30
🎶 Woah, Tammy, Tammy… 🎶Voir sur X
Aston Villa is delighted to announce the signing of Tammy Abraham on a permanent transfer! 💜
Aston Villa is delighted to announce the signing of Tammy Abraham on a permanent transfer! 💜
«Aston Villa est ravi d’annoncer la signature définitive de Tammy Abraham. L’international anglais rejoint Villa en provenance de Besiktas», indique le club anglais dans un communiqué, sans préciser toutefois la durée du contrat de l’attaquant.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer