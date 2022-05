PSG : ça brûle pour Warren Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery n'a que 16 ans et pour de nombreux observateurs il est l'un, si ce n'est le plus grand espoir du centre de formation du PSG. Le milieu de terrain de 16 ans rayonne sur le terrain et s'il est loin d'être celui qui parle le plus sur le pré, son impact, sa présence, sa capacité à rééquilibrer le milieu de terrain lui ont ouvert les portes des U19 Nationaux puis de la Youth League (il a d'ailleurs marqué un but décisif lors de la victoire héroïque (3-2) des titis parisiens face à FC Bruges en décembre dernier) avec le PSG mais aussi de l'Équipe de France U17 avec qui il va disputer en Israël l'Euro U17.

Des performances qui avaient alors alerté le RB Leizpig et le Bayern Munich notamment. En mars dernier, nous évoquions que le PSG et en particulier Leonardo avançait sur les contours d'un premier contrat pro. Selon nos informations, il n'y a plus que quelques détails à régler pour que cela soit officiel. Une très bonne nouvelle pour les supporters parisiens qui pourront sans doute compter sur un nouveau milieu de terrain de qualité dès les prochaines semaines.