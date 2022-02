Le PSG avance sur la signature de Warren Zaire-Emery

Warren Zaire-Emery, un des plus gros potentiels du centre de formation du PSG, est suivi par les plus grands clubs européens. Après les départs de Kouassi et Aouchiche, le club parisien ne veut pas voir s’échapper une nouvelle pépite. Ses excellentes prestations en Youth League ont suscité l'intérêt des grands clubs du Vieux Continent, déjà très attentifs à la progression de ce phénomène.

Que ce soit le RB Leipzig ou le Bayern, la prestigieuse liste des courtisans situe le potentiel du jeune milieu de terrain de 15 ans. En coulisses, le PSG s'active donc pour conserver sa pépite. Selon nos informations, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a rencontré son entourage à plusieurs reprises. Les contours d'un contrat professionnel lorsqu'il aura 16 ans (en mars prochain) ont été proposés. Et même si rien n'a encore été signé, le joueur veut s'inscrire dans la durée dans le club de la capitale. Si tout va bien, Warren Zaire-Emery devrait donc passer professionnel dans les prochains mois.