PL : Michael Olise offre la victoire à Palace, victoire de Newcastle à Aston Villa

Coup d’envoi de cette 22e journée de Premier League avec un multiplex décalé où cinq matchs avaient lieu en léger différé. Pour les deux matchs restants, Crystal Palace s’est offert un succès précieux face à Sheffield United 3-2. Malgré l’ouverture du score de Brereton (1e) et un second but de Mcatee (20e), les Eagles sont revenus deux fois au score par Eze (17e, 27e). C’est le Français Michael Olise qui a inscrit le but de la victoire à la (67e) et permis aux siens de prendre la 14e place, 6 points devant la zone rouge.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Aston Villa 43 22 14 13 4 5 44 30 7 Newcastle 32 22 11 10 2 10 44 33

Dans l’autre rencontre de la soirée, c’est une petite surprise puisque Newcastle est allé gagner sur la pelouse d’Aston Villa 3-1. Un doublé de Schär (32e, 36e) et but contre son camp de Moreno (52e) ont suffi. La réduction de l’écart de Watkins (71e) n’a rien changé. Les Magpies réalisent un joli bond au classement et occupent la 7e place, trois rangs derrière les Villans, toujours 4es.