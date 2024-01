Accord total entre Al-Nassr et Al-Ettifaq pour le prêt de Seko Fofana

Les montagnes russes. Ces derniers jours, Seko Fofana est passé par tous les états. Il y a eu la déception et le stress quand son pays, la Côte d’Ivoire, était au bord de l’élimination au premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Puis, il a été soulagé quand son équipe a finalement pu continuer la compétition à domicile. Hier, le milieu de terrain était aux anges après la qualification pour les 1/4 de finale du tournoi aux dépens du Sénégal.

Une soirée forte et riche en émotions pour l’ancien joueur du Racing Club de Lens. Un club qu’il a quitté l’été dernier pour aller tenter l’aventure en Arabie saoudite sous les couleurs d’Al Nassr. Un nouveau challenge séduisant pour l’Ivoirien, qui a pu évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et bien d’autres. En 16 rencontres toutes compétitions confondues, Seko Fofana a montré toutes ses qualités à son club et la Saudi Pro League.

Seko Fofana part en prêt

Ses prestations ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues. En effet, plusieurs clubs saoudiens dont Al-Shabab et Al-Ettifaq sont tombés sous son charme. Un temps fermé, Al-Nassr a finalement ouvert la porte à un départ. Certaines sources nous ont indiqué que c’était pour libérer une place de joueur extracommunautaire pour David Ospina. D’autres ont plutôt indiqué que l’écurie de SPL voulait recruter un autre joueur étranger, malgré les bonnes prestations de Seko Fofana.

Il y a quelques jours, nous vous avons parlé d’un accord verbal pour un prêt de 6 mois entre Al-Nassr et Al-Ettifaq, qui voit en lui le remplaçant de Jordan Henderson. Ce mardi, nous pouvons vous affirmer que toutes les parties sont définitivement tombées d’accord pour un prêt sec de 6 mois. Al-Ettifaq va donc boucler la signature de Seko Fofana lors du dernier jour du mercato d’hiver en Arabie saoudite.