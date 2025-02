Real Madrid : scénario catastrophe avant Manchester City !

Cet hiver, le Real Madrid a fait un choix fort, critiqué par bon nombre de fans : ne recruter personne. Et ce alors que certains secteurs, comme la défense, semblaient avoir besoin de nouveaux visages pour faire face à une épidémie de problèmes physiques. La direction a fait le choix de rester prudente, et d’éventuels nouveaux défenseurs centraux et Trent Alexandor-Arnold débarqueront l’été prochain.

Mais, quelques jours après la fermeture du mercato, Carlo Ancelotti a déjà perdu deux nouveaux hommes derrière. D’abord, David Alaba, victime d’une blessure musculaire après sa longue absence. Puis, ce dimanche, c’est Lucas Vazquez qui s’est blessé, également à cause de pépins musculaires. Une nouvelle absence qui tombe mal, deux jours avant d’affronter les Cityzens en barrages de cette Ligue des Champions, puisque d’après AS, l’Espagnol devrait être absent 3 semaines et louper la double confrontation.

Avalanche de blessures

La situation est critique, puisqu’Ancelotti n’a aucun latéral droit à disposition. Un problème qui pourrait être moins gros qu’il n’y paraît s’il pouvait s’appuyer sur une grosse défense centrale, mais là aussi, ce n’est pas le cas. Dani Carvajal, Lucas Vazquez, David Alaba, Eder Militao et Antonio Rüdiger sont ainsi à l’infirmerie, et le tacticien italien n’a que Ferland Mendy, Fran Garcia et Raul Asencio à disposition (Vallejo n’entre pas dans ses plans), auxquels on peut rajouter Aurélien Tchouameni, qui ne convainc toujours pas grand monde en défense centrale.

Contre une équipe avec un arsenal offensif redoutable, le coach transalpin risque donc de devoir aligner un duo Asencio-Tchouameni en défense, faire un choix entre Mendy et Garcia à gauche et probablement faire redescendre Valverde au poste de latéral droit comme ça a déjà été fait par le passé. Une défense qui, sur le papier du moins, apporte très peu de garanties, surtout pour un tel match. Autant dire que dans les bureaux du club de la capitale espagnole, certaines personnes regrettent peut-être de ne pas avoir recruté en janvier…