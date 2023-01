David Gea veut finir sa carrière à Manchester United

La suite après cette publicité

David De Gea-Manchester United, liés pour la vie ? C’est en tout cas le rêve du gardien espagnol, qui souhaite évoluer avec le maillot des Red Devils jusqu’à la fin de sa carrière. « J’espère (rester pour le reste de ma carrière) », avoue-t-il à Sky Sports. «Je disais que c’est mon club, je suis ici depuis de très nombreuses années et c’est un immense honneur d’être ici et je suis tellement heureux ici. »

Le gardien de 32 ans arrive en fin de contrat cet été. Des pourparlers avec la direction ont eu lieu à propos d’un contrat à plus long terme. Une situation qui ne perturbe pas le joueur révélé du côté de l’Atlético de Madrid. « Je suis très détendu », a déclaré De Gea à nos confrères anglais.« Je me concentre juste sur l’entraînement, je suis aussi performant que possible. Mais, c’est sûr, ça va se terminer d’une bonne manière ». On apprend également grâce à Sky Sports que Jack Butland, de Crystal Palace, est une option et que Manchester United cherche un nouveau gardien de soutien à De Gea.

À lire

Manchester United a tenté le coup Olivier Giroud pour remplacer Cristiano Ronaldo