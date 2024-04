LdC : le groupe du Real Madrid contre Manchester City

Sacré choc en perspective, le duel de demain entre le Real Madrid et Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des Champions s’annonce fort intéressant. À domicile, les Merengues s’avancent avec un groupe compétitif et ambitieux. Certes, les deux blessés de longue durée, Thibaut Courtois et David Alaba restent sur le flanc mais Eder Militao est revenu dans l’équipe.

Outre le renfort symbolisé par le Brésilien, c’est un effectif complet qui s’offre à Carlo Ancelotti. Suspendu en Liga contre Bilbao fin mars (2-0), Vinicius Junior fera son retour à la compétition pour la première fois depuis la trêve internationale.

