PSG : Kylian Mbappé privilégie les rapports humains à l’argent

Alors que Kylian Mbappé aurait choisi de prendre une décision concernant son avenir après le huitième de finale face au Real Madrid, celle-ci ne devrait pas être faite en fonction de l’argent. Pour lui, «les liens humains sont bien plus passionnants», a-t-il confié à Paris Match. «Même des moins bonnes rencontres, j'ai tiré des leçons utiles. C'est l'expérience de vie qui compte, plus que de brasser de l'argent, même si c'est important, parce qu'on a des familles à mettre à l'abri. J'ai soif avant tout de découvertes, de voyages, de rencontres avec des joueurs, des cultures différentes.»

La suite après cette publicité

L’international français s’est également livré sur la cohésion au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Pour lui, l’accumulation de grands joueurs à fort ego ne nuit pas à l’entente du groupe : «au PSG, il y en a beaucoup et le résultat est là : on gagne des titres ! Bien sûr, il faut accepter de faire des concessions quand on n'est pas la seule vedette, mais je ne vois pas en quoi ce serait une mauvaise chose, au contraire.»