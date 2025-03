Montpellier-ASSE : la réaction du Ministre de l’Intérieur après l’arrêt du match

Interrompu suite à des mouvements de foule au sein des ultras locaux, la rencontre entre Montpellier et Saint-Étienne a suscité beaucoup de remous dans le monde du football, et pas seulement. Sur X, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a vivement réagi pour condamner les agissements des supporters du MHSC. «Encore un match gâché par la bêtise de supporters inconscients et dangereux. Merci au Préfet d’avoir arrêté ce match. Les supporters responsables devront être identifiés et sévèrement punis par la Justice», écrivait Bruno Retailleau.

Dés événements qui posent problème alors même que plusieurs sénateurs ont fait entendre leur voix pour pousser à la dissolution de certains groupes d’ultras français jugés comme étant problématiques. Cette fois-ci, les sanctions contre le MHSC pourraient être lourdes, la Ligue pouvant envisager de faire de cette situation un exemple marquant pour régler un problème majeur du football français, à l’image de la suspension de Paulo Fonseca.