Liga : le Real Madrid laisse encore filer des points face à Las Palmas !

Un nul à l’extérieur, un succès à domicile, et le rival barcelonais qui a enchaîné 3 succès dans le même temps. Le Real Madrid se devait de l’emporter ce jeudi soir à Las Palmas, pour la 3e journée de Liga. Avec la réception du Betis prévue dimanche soir, Carlo Ancelotti avait décidé de faire tourner, mettant au Repos Carvajal, Rodrygo et Güler (Bellingham est toujours blessé). Mais il avait laissé Vinicius et Mbappé, accompagnés de Brahim Diaz en attaque. Malgré ce turnover, on a revu un Real Madrid léthargique en première période, sans agressivité ni envie. A tel point que l’ailier de poche Alberto Moleiro s’est joué de Rüdiger, Tchouaméni et surtout Militao sans mal pour aller tromper Courtois d’une frappe croisée, en pleine surface (1-0, 5e).

La suite après cette publicité

Menée au score, la Casa Blanca s’en remettait à un coup-franc de Valverde, bien repoussé par Cillessen, pour être dangereux, alors que Mbappé, encore positionné dans l’axe, peinait à trouver de l’espace. Las Palmas, de son côté, ne refusait pas le jeu, bien au contraire, et jouait crânement sa chance. Rüdiger alertait Cillessen d’une frappe lointaine (38e) pour réveiller d’amorphes Madrilènes. Brahim Diaz était bien loin d’illuminer le jeu des siens, contrairement à Güler lors du match contre Valladolid, pendant que Vinicius ne faisait pas de différence. Mbappé était quant à lui condamné à tenter des tirs dans des forêts de jambes.

À lire

Real Madrid : Kylian Mbappé n’y arrive toujours pas…

Une entente offensive à parfaire

Alors Carlo Ancelotti n’attendait pas plus pour réaliser des changements. Dès la pause, il remplaçait Ferland Mendy par Fran Garcia et Brahim par Rodrygo. Et le Real se montrait enfin plus entreprenant. Mbappé envoyait une mine, repoussée par Cillessen (55e), et affichait une meilleure entente avec ses coéquipiers. Plus tranchant, le club merengue lançait Güler dans la bataille, et c’est le Turc qui allait obtenir un penalty, un peu chanceux, sur une main adverse. Vinicius se chargeait de transformer (1-1, 69e).

La suite après cette publicité

Le Real Madrid accentuait la pression, mais il butait sur la défense regroupée de Las Palmas. Et ce match n’offrait pas encore la promesse d’une association enchanteresse entre Vinicius et Mbappé, qui se marchaient parfois sur les pieds. Mbappé se plaignait même à plusieurs reprises des choix de son coéquipier brésilien. Le Français se mettait en valeur sur un beau rush au cœur de la surface (85e), qui aurait pu mériter un penalty tant il a été accroché par le maillot. Ancelotti lançait Endrick, à la place de Vinicius, et laissait donc le couloir gauche à Mbappé pour les dernières minutes. Le Brésilien se loupait sur un bon ballon dans la profondeur, et le score en restait là. La Casa Blanca concède un nouveau match nul 1-1 à l’extérieur, et se retrouve déjà à 4 points du FC Barcelone.