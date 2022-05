Villarreal-Liverpool : la réaction à chaud de Raul Albiol

La suite après cette publicité

Ce n'est pas passé loin, mais il n'y a pas eu d'exploit. Après avoir mené 2-0, Villarreal s'est effondré en deuxième période et Liverpool est reparti avec la victoire, et la qualification. Après la rencontre, Raul Albiol était logiquement déçu, mais il a tout de même voulu relativiser.

« Oui, ça fait mal, pour les supporters, pour l'effort qu'on a fait. On a tout essayé, l'effort de l'équipe a été incroyable, le premier but nous a fait très mal. En deuxième période ils ont été supérieurs physiquement. On a beaucoup laissé d'énergie en première période, ce but a été un coup dur pour nous. C'est une nuit triste mais à la fois inoubliable », a lancé le vétéran de la défense, alors que le Stade de la Ceramica chantait en honneur à ses joueurs.