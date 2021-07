Manchester City : le transfert XXL d'Harry Kane commence à prendre forme !

La suite après cette publicité

188 millions d'euros. C'est le montant qui a affolé toute l'Angleterre ces derniers jours, et la somme que Manchester City aurait proposé à Tottenham pour Harry Kane, qu'on ne présente plus. Les Citizens ont fait du buteur des Three Lions leur objectif numéro un pour cet été, et sont prêts à tout pour l'attirer. Et visiblement, cette offre colossale n'est pas le fruit de simples rumeurs de tabloïds peu fiables, au contraire.

Ce samedi encore, diverses publications assez sérieuses en disent plus sur le futur gros transfert de l'été. Le Manchester Evening News, qui s'appuie sur des sources internes au club, dément cet accord pour un montant colossal, expliquant que si l'intérêt est bel et bien réel, les Citizens ne débourseront pas autant d'argent. En cas de transfert, le champion d'Angleterre payera bien moins.

Des sons de cloche différents mais qui vont dans le même sens

Football.London y va de ses informations et dévoile que les Spurs restent fermes : ils ne veulent pas vendre leur attaquant vedette. Du côté du joueur, on estime que la direction acceptera finalement un départ. C'est du moins ce qu'explique The Times. Daniel Levy demanderait tout de même au moins 175 millions d'euros pour le joueur.

Enfin, le Daily Star précise qu'un accord entre les Citizens et le buteur a été trouvé, avec un salaire d'un peu plus de 400.000€ par semaine. Le tabloïd précise que Manchester City ne posera en revanche pas plus de 140 millions d'euros. Tout un lot d'informations qui confirme tout de même une véritable tendance : l'écurie entraînée par Pep Guardiola est prête à (presque) tout pour recruter Harry Kane.