Roberto Soldado met un terme à sa carrière professionnelle

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’attaquant ex-international espagnol Roberto Soldado (38 ans, 12 sélections, 7 buts) a annoncé mettre fin à sa carrière professionnelle, après 19 ans et neuf clubs. Au total, il aura inscrit 231 réalisations et délivré 74 passes décisives en 622 rencontres toutes compétitions confondues.

«Je dois vous dire une chose : aujourd’hui, je mets fin à 21 ans de carrière et à un rêve dont je n’aurais jamais cru qu’il deviendrait réalité, et encore moins qu’il durerait aussi longtemps. Merci à mes collègues, mes amis, ma famille, mes entraîneurs et mes fans qui m’ont accompagné tout au long de ce voyage. Adieu.»