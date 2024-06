Jean-Michel Aulas va lâcher 160M€ à l’OL

L’OL va pouvoir renflouer ses caisses. Qualifié pour l’Europa League la saison prochaine, les Lyonnais vont retrouver l’Europe et améliorer leurs finances. L’OL va également pouvoir compter sur une vente, non pas celle d’un joueur, mais celle de la LDLC Arena. Propriété de l’OL Groupe, la salle de Décines, destinée au basket pour l’ASVEL, mais aussi pour des combats ou des concerts, va être cédée. Et l’acquéreur est bien connu à Lyon puisqu’il s’agit de Jean-Michel Aulas.

L’ancien président historique de l’Olympique Lyonnais va acheter la salle. Un accord entre John Textor et Holnest, la holding familiale de Jean-Michel Aulas, a été trouvé ce jeudi. Alors que la salle a coûté 140 millions d’euros, l’OL fait un bénéfice de 20 millions et la vend 160 millions. « Nous sommes ravis d’avoir conclu cet accord avec Holnest. Depuis notre arrivée à Lyon, nous avons clairement exprimé notre volonté de consacrer l’ensemble de nos capitaux au football. Grâce à cet investissement et à la passion de Jean-Michel et de ses nouveaux associés, nous pouvons nous concenter sur notre objectif de jouer des coupes européennes à Lyon », a réagit John Textor sur cette vente dans un communiqué.