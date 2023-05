Montpellier annonce l’arrivée de Moussa Al-Tamari

Montpellier prépare déjà la saison 2023/2024. En effet, l’actuel douzième de Ligue 1, dans une bonne dynamique et assuré à 99% de se maintenir en Ligue 1 l’année prochaine, vient d’officialiser deux nouvelles recrues venues de championnats frontaliers : après le défenseur suisse Becir Omeragic (21 ans), dont le départ a déjà été annoncé par le FC Zürich, c’est l’ailier jordanien Moussa Al-Tamari (25 ans) qui revêtira le maillot orange et bleu dès cet été, en provenance de l’OH Louvain, 10e de Jupiler Pro League.

«Un accord a été trouvé pour la venue du jeune défenseur international Espoirs suisse Bećir Omeragic et de l’ailier international jordanien Moussa Al-Tamari. Les deux joueurs arrivent respectivement du FC Zürich et de l’OH Louvain et rejoindront le MHSC pour la saison 2023/2024», peut-on lire dans le communiqué du MHSC. L’ailier droit, international aux 52 sélections (12 buts), est auteur d’une bonne saison en Belgique, avec 6 réalisations et 6 passes décisives en 36 matches TCC.

