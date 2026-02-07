Menu Rechercher
Nantes : la banderole agressive des ultras contre le mercato de Kita

Le stade de la Beaujoire à Nantes @Maxppp
Nantes 0-1 Lyon

Lors de la rencontre entre le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais, comptant pour la 21e journée de Ligue 1, les ultras nantais ont de nouveau fait passer un message très critique à l’encontre de la direction du club. Peu avant le coup d’envoi, une banderole agressive a été déployée en tribunes, visant directement le mercato hivernal piloté par la famille Kita. En lettres bien visibles, les supporters ont détourné une phrase attribuée à Franck Kita. « Et vous, vous avez pris quoi au mercato ? Franck Kita : j’en sais rien, j’ai pris n’importe quoi… Trop d’humiliations brisent notre motivation» pour dénoncer des choix jugés incohérents et un recrutement perçu comme insuffisant au regard de la situation sportive du club. Un message cinglant, accueilli par des chants hostiles, dans une Beaujoire déjà sous tension.

Cette nouvelle sortie des ultras illustre un climat de défiance persistant entre les supporters et la direction nantaise, alors que le FCN lutte une nouvelle fois pour sa survie en Ligue 1. Déjà ciblé à plusieurs reprises ces derniers mois, le mercato hivernal cristallise les frustrations d’un public lassé par l’instabilité sportive et les décisions contestées en coulisses. L’épisode confirme une fracture profonde, sur fond de résultats irréguliers et de colère grandissante dans les travées de la Beaujoire. Une pression supplémentaire sur les épaules du club, dans un contexte où chaque point compte.

