Paris FC : les justifications de Neppe sur le choix Kombouaré

Le Paris FC a officialisé l’arrivée d’Antoine Kombouaré sur son banc pour relancer une équipe en difficulté en Ligue 1. Pour justifier ce choix, le directeur sportif Marco Neppe a détaillé les raisons qui ont poussé la direction à miser sur le technicien kanak, réputé pour son expérience et sa capacité à gérer les contextes sous pression.

« Nous sommes heureux d’accueillir Antoine Kombouaré au sein du Club. Son parcours et sa solide expérience en Ligue 1 seront des atouts précieux pour atteindre les résultats que nous visons. Il partage nos valeurs d’engagement et d’exigence. Nous sommes convaincus qu’il possède toutes les qualités nécessaires pour conduire l’équipe vers ses objectifs. Au nom du Paris FC, je tiens à remercier Stéphane Gilli et son staff pour le travail accompli au cours des trois dernières saisons et à lui souhaiter pleine réussite pour la suite. ». Le choix de l’assurance finalement avec un coach très franco-français qui connaît le championnat.