PSG : Khvicha Kvaratskhelia de retour à l’entraînement

Ce dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique de Marseille au Parc des Princes. Avant ce choc au sommet, le club parisien a reçu une bonne nouvelle.

En effet, Khvicha Kvaratskhelia, sorti sur blessure contre Newcastle (1-1), a fait son retour à l’entraînement. Le Géorgien de 24 ans ne devrait toutefois pas commencer la rencontre face aux Marseillais.