LdC : Mikel Arteta dévasté par l’élimination

Engagé dans la course à la Premier League, les Gunners misaient également beaucoup sur la Ligue des Champions et le double affrontement face au Bayern Munich. Sorti seulement avec un match nul de l’Emirates Stadium à l’aller, Arsenal devait faire mieux à Munich. Mais hier, les hommes de Mikel Arteta, malgré une domination en première mi-temps, ont vu les Allemands changer de cap dans le deuxième acte de la partie. Avec Joshua Kimmich, les Bavarois ont fait preuve de réalisme à l’heure de jeu en inscrivant le seul but de la rencontre, synonyme d’élimination pour Arsenal. À la fin du match, Mikel Arteta a témoigné de la tristesse de son équipe.

« Les joueurs sont dévastés dans le vestiaire. Je ne trouve pas les mots justes pour les soulever, j’aimerais pouvoir le faire. Nous devons passer par là. (…) Nous le voulions tous tellement, mais vous pouvez voir que dans de nombreux autres clubs, il faut six ou sept ans pour arriver à ce stade. Nous étions très proches, c’est la réalité. Cela ne va certainement pas disparaître (la douleur) ce soir (hier), mais je peux vous garantir que d’ici demain (aujourd’hui), nous serons entièrement concentrés sur les Wolves et que tout le monde sera soulagé », a ensuite rassuré le coach des Gunners. Éliminé de toute autre compétition, Arsenal peut désormais se concentrer sur la lutte pour le championnat. Le week-end dernier, le club de Londres avait laissé Manchester City prendre la première place du classement après sa défaite à domicile face à Aston Villa (0-2).