Les chiffres fous du mercato de l’OM

Pas d’Europe, pas de problème. Depuis le début du mercato estival, l’Olympique de Marseille multiplie les arrivées. Roberto De Zerbi, Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius et Valentín Carboni ont ainsi posé leur valise dans la cité phocéenne. Au total, le club olympien a déboursé 53,5 millions d’euros. Un investissement conséquent mais largement compensé par les départs effectués.

La suite après cette publicité

En effet, l’OM a également vendu pour 76M€ lors de cette fenêtre estivale. De Vitinha, désormais au Genoa, à Iliman Ndiaye, transféré du côté d’Everton, en passant par Ismaïla Sarr, aujourd’hui sous les couleurs de Crystal Palace, la direction phocéenne a récupéré des liquidités précieuses. De quoi enflammer un peu plus le marché ? Pour rappel, l’OM est en passe d’enrôler deux gardiens de but et suit toujours de très près les dossiers Moukoko, Wahi ou encore Nketiah…