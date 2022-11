CdM, Equateur : Gustavo Alfaro optimiste au sujet d'Enner Valencia

Décisif lors de la victoire de l'Equateur face au Qatar (2-0), le pays hôte, lors de la première rencontre de cette 22ème édition de la Coupe du Monde, Enner Valencia a inscrit un doublé pour mener son équipe vers un succès capital. Malheureusement, le joueur de Fenerbahçe a dû céder sa place à José Cifuentes à l'aube du dernier quart d'heure de la partie (76e). Cette sortie prématurée du terrain est consécutive à de nombreux coups reçus par la star de cette sélection équatorienne en première période.

Après deux contacts avec Karim Boudiaf (36e et 43e), Enner Valencia s'est plaint de son genou mais il est finalement resté sur le pré, jusqu'à son remplacement donc. En zone mixte, le joueur de 33 ans a confié qu'il attendait d'en savoir plus : «on verra ce que j'ai, les médecins doivent m'ausculter. J'espère être disponible contre les Pays-Bas.» Son entraîneur, par contre, n'a aucun doute sur sa présence pour la suite de la compétition et sa notamment face à la sélection néerlandaise lors de la deuxième journée de ce Mondial. «Je suis sûr qu'il sera là. Je le ferai jouer même sur une jambe. Il est le premier nom que je couche dans mon onze de départ» a confié Gustavo Alfaro, optimiste.