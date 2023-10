Les croustillantes révélations sur la reconversion de Lionel Messi

L’avenir de Lionel Messi fait encore et toujours parler. En 2021, la presse espagnole avait multiplié les articles pour évoquer la possible prolongation de l’Argentin. En fin de contrat, il avait quitté le Barça en pleurs afin de rejoindre le Paris Saint-Germain. Deux ans plus tard, on ne peut pas dire que la Pulga avait la même émotion au moment d’annoncer son départ de la capitale. Libre, il a été approché par Xavi et le FC Barcelone, qui rêvaient de son retour. Mais faute de moyens, le club de Joan Laporta a dû passer la main.

Al-Hilal est toujours là

L’argent, ce n’était pas vraiment un problème pour Al-Hilal qui souhaitait en faire sa tête de gondole. Mais l’entourage du joueur, notamment son épouse, n’était pas pour se rendre en Arabie saoudite. En revanche, l’intérêt de l’Inter Miami a beaucoup plus été apprécié. C’est donc en MLS que Lionel Messi a décidé de poursuivre sa carrière, au moins jusqu’en 2025. Le joueur de 36 ans a, en effet, paraphé un bail de deux ans. Mais récemment, la presse saoudienne a évoqué un retour de flamme pour le natif de Rosario. Son nom a été cité après la grave blessure de Neymar.

En quête d’une nouvelle star, Al-Hilal a pensé à lui, ainsi qu’à Kylian Mbappé. Pour l’Argentin, l’écurie de Saudi Pro League a initié de nouveaux contacts avec son entourage afin qu’il vienne jouer quelques mois en prêt puisque Miami n’est pas qualifié pour disputer les play-offs de la MLS. Il reste à savoir si la franchise de David Beckham acceptera de le prêter et si cela intéresse Messi. Les mêmes informations ont fuité concernant un possible retour à Barcelone. Mais cela n’a pas été confirmé par le principal intéressé, qui a toutefois avoué qu’il reviendra en Catalogne.

Le Barça et l’Argentine dans un coin de sa tête

«Je vais vivre à Barcelone et bien sûr, un jour, je pourrai collaborer avec le club. C’est lui qui m’a tout donné. (…) Je vais vivre à Barcelone et je serai lié d’une manière ou d’une autre au club. (…) Un hommage ? J’adorerais pouvoir dire au revoir aux gens d’une autre manière. Je suis parti avec un sentiment étrange et ce n’est pas une bonne chose avec tout ce que j’ai donné au club. Je mérite de pouvoir dire au revoir aux personnes avec qui j’ai partagé tant de joies et de peines.» Ce qui a fait réagir en Espagne. L’émission El Chiringuito a évoqué le sujet hier soir.

Présent en plateau, Guti a assuré que Messi pouvait encore jouer en MLS pendant 4 ou 5 ans et qu’il le voyait même devenir un jour président du Barça. Un bel hommage de la part de l’ancien du Real Madrid. Mais le média ibérique a dévoilé des informations un peu plus sérieuses concernant le capitaine de l’Albiceleste. Ainsi, on apprend que 2025 sera une année charnière pour Messi, qui a le Mondial 2026 dans un coin de sa tête. Dans un autre coin, il y a le Barça, auquel il donne sa priorité. En effet, il aimerait y occuper un jour le rôle de directeur sportif. Il n’exclut pas non plus d’aider son pays en devenant directeur technique de l’Argentine.