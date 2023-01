Le Barça et l’Atlético tentent un échange improbable

Durant ce mercato d’hiver, les clubs en profitent pour ajuster leur effectif et se renforcer. Pour les joueurs, cette période est idoine pour se relancer et retrouver du temps de jeu. Certains filent en prêt, d’autres préfèrent faire leurs valises définitivement. Au FC Barcelone, plusieurs joueurs sont à la recherche d’une porte de sortie. Une porte de sortie que pourrait offrir d’autres clubs de Liga comme l’Atletico de Madrid par exemple.

Après le départ en prêt à Chelsea de João Félix, les Colchoneros veulent renforcer leur secteur offensif. Ils ont identifié Memphis Depay comme priorité. Ce samedi, la presse espagnole et notamment le Mundo Deportivo, a évoqué un possible échange entre le Néerlandais et Thomas Lemar, offert par l’Atlético. Mais le Français ne serait pas le joueur qui intéresserait les Blaugranas.

Lemar en cas de départ de Kessie

En effet, le média catalan assure que les pensionnaires du Camp Nou visent Yannick Carrasco. Son profil a été validé par Xavi qui a donné le feu vert à sa direction. Il reste aux clubs ainsi qu’aux joueurs concernés à s’entendre. Ce qui n’est pas encore gagné. Le Barça ne facilitera pas les négociations car le club n’est pas emballé par l’idée de renforcer directement un candidat en Liga. Économiquement, le club préférait aussi une vente.

De son côté, l’Atletico de Madrid mise beaucoup sur l’arrivée de Memphis Depay pour combler l’absence de Joao Félix. Thomas Lemar a donc aussi été proposé au Barça qui préfère Carrasco. Mais Mundo Deportivo précise que le Français est considéré comme une bonne option en cas de départ de Franck Kessie. La polyvalence dans le cœur du jeu de l’ancien Monégasque en fin de contrat en juin prochain, pourrait bien plaire à Xavi. Mais il faut d’abord un départ de l’international ivoirien. A suivre donc…