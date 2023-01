Barça : Memphis Depay traîne son spleen

Partira ? Partira pas ? Alors qu’il avait annoncé en juillet dernier vouloir s’installer au FC Barcelone, Memphis Depay (28 ans) pourrait bien changer d’avis cet hiver. Selon les informations du quotidien espagnol Sport, l’international néerlandais, qui a disputé seulement trois petits matchs pour un but cette saison avec le Barça, serait lassé de sa situation en Catalogne. Et le derby face à l’Espanyol Barcelone (1-1) samedi dernier n’aurait pas arrangé les choses.

Non-titularisé par Xavi, l’ancien joueur de l’OL n’est pas non plus entré en cours de jeu alors que son équipe traversait des trous d’air, notamment sur le plan offensif. Toujours selon la publication catalane, plusieurs écuries auraient approché l’attaquant néerlandais cet hiver, dont Arsenal, Chelsea et Manchester United en Premier League, ou encore l’AS Rome et la Juventus de Turin en Serie A. Seul hic : Depay souhaiterait conserver son salaire barcelonais assez conséquent qui pourrait s’avérer être un frein dans les négociations, lui qui pourrait finalement décider d’aller jusqu’à la fin de son contrat prévu en juin 2023.

