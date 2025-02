Ronald Araujo rêve d’affronter le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions

Cette édition de Ligue des Champions pourrait nous offrir un spectacle extraordinaire en finale. Qualifiés en huitièmes, le Real Madrid et le FC Barcelone affronteront respectivement l’Atlético de Madrid et Benfica. Et hasard du tableau, les deux ogres espagnols ne pourront pas se rencontrer… avant la finale. Une affiche qui serait inédite, et qui fait saliver la plupart des fans de football, dont Ronald Araujo.

Dans une interview accordée à Sport, le défenseur central du Barça a expliqué rêver d’une finale européenne face à l’ennemi juré : «bien sûr que je signe pour une finale contre le Real Madrid ! Si nous y sommes, ce sera déjà formidable. Ce serait un match magnifique. La Ligue des Champions est très compétitive et à ce stade, il n’y a plus de matchs faciles. Ce sont deux rencontres, tout dépend de la manière dont on aborde le match… Il y a beaucoup de facteurs. Nous croyons en nos chances et espérons atteindre la finale. Ce serait extraordinaire, mais nous prenons les matchs les uns après les autres, comme nous le dit l’entraîneur. Cette équipe peut battre n’importe qui, mais c’est le football et tout peut arriver.» Plus qu’à espérer un alignement des planètes…