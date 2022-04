Manchester City prêt à faire la guerre au Real Madrid pour Erling Haaland

23 matches toutes compétitions confondues, 23 buts, 6 passes décisives. Malgré plusieurs pépins physiques, Erling Haaland est toujours aussi performant en 2021-2022 et le cyborg norvégien a une cote encore très élevée alors que le mercato estival approche. Depuis des mois et des mois, les plus grosses écuries se sont penchées sur son cas, que ce soit le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone et le Real Madrid en Espagne. Du côté de l'Angleterre, Manchester United et Manchester City ont un temps été dans la liste des prétendants avant de disparaître petit à petit.

Néanmoins, dans le football, tout va très vite et les clubs intéressés peuvent vite revenir sur le devant de la scène, surtout dans un dossier si brûlant. Et c'est justement ce qui est en train de se passer avec l'attaquant de 21 ans, dont le contrat se termine en juin 2024 avec les Borussen. Comme le rapporte ESPN, Manchester City est toujours dans la course, même mieux. Les Citizens sont persuadés qu'ils arriveront à battre le Real Madrid, l'autre concurrent principal, dans la bataille pour l'international norvégien (17 capes, 15 buts). La formation entraînée par Pep Guardiola ne lâchera donc rien, surtout que le média affirme que les dirigeants pourront aligner les 75 millions d'euros de sa clause libératoire qui sera en vigueur cet été.

Manchester City va sortir les 75M€

Les autres dépenses liées au transfert d'Erling Haaland, que ce soit la prime à la signature, le salaire ou les commissions, ne font pas non plus peur à l'écurie de Premier League, qui s'est refait une santé financière ces derniers mois avec les ventes de Ferran Torres, Angelino ou encore Jack Harrison. La formation madrilène, qui a cependant fait de Kylian Mbappé sa priorité pour la prochaine fenêtre des transferts, sait donc à quoi s'attendre dans ce dossier, et la concurrence sera vraiment féroce.

Le Borussia Dortmund, de son côté, ne pourra pas faire grand chose si Manchester City aligne les millions de la clause libératoire. Et le directeur général du BvB Hans-Joachim Watzke le sait bien. «Nous ne savons actuellement rien de spécifique du côté des joueurs, et personne ne nous a approchés. Cependant, nous ne pouvons pas suivre financièrement si Manchester City arrive», a récemment déclaré le dirigeant du club allemand. Dès la fin de saison, le feuilleton Erling Haaland risque donc d'animer le mercato estival...