Nice - Maccabi Tel Aviv : les compositions officielles

Aux portes de l'Europe. Battu 1-0 en Israël il y a une semaine, l'OGC Nice doit renverser la vapeur ce soir, à l'Allianz Riviera, s'il veut passer l'obstacle des qualifications pour la phase de poules de la Ligue Europa Conférence (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h).

Pour cette rencontre décisive, Lucien Favre opte pour un 4-2-3-1, avec Schmeichel dans le but, protégé par Atal, Todibo, Dante et Bard. Double-pivot Lemina-Thuram, et ligne de trois Ilie, Ramsey, Claude-Maurice (préféré à Gouiri) en soutien de Delort. En face, il faudra se méfier du buteur de l'aller, Stipe Perica, titularisé en attaque aux côtés de Jovanovic.

Les compositions d'équipes :

Nice : Schmeichel - Atal, Todibo, Dante, Bard - Lemina, Thuram - Ilie, Ramsey, Claude-Maurice - Delort

Maccabi Tel Aviv : Peretz - Geraldes, Bitton, Yeini, Saborit, Davidzada - Kanichowsky, Glazer, Golasa - Perica, Jovanovic