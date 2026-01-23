Menu Rechercher
Ligue 1

Lens : le groupe contre l’OM sans Baidoo mais avec Edouard

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Samson Baidoo @Maxppp
Marseille Lens
Ce samedi soir, le choc de la 19e journée de Ligue 1 aura lieu au Vélodrome avec l’affrontement entre le RC Lens et l’OM. Une rencontre importante dans la course au titre pour les Sang et Or alors que les Marseillais doivent l’emporter pour résister au retour dangereux de l’OL dans son dos. Pour ce match au sommet, les Artésiens seront privés de Samson Baidoo.

Racing Club de Lens
Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 lensois pour #OMRCL 🟢⚫️

Voici les 2⃣1⃣ sang et or convoqués par Pierre Sage pour le déplacement sur la pelouse de l'@OM_Officiel en @Ligue1.

🆕 Première pour Mathieu Gorgelin
🔙 Odsonne Édouard, Nidal Celik et Anthony Bermont sont de retour

#FiersDEtreLensois
Impressionnant défensivement depuis le début de saison, le défenseur autrichien manque à l’appel et ne sera pas de la partie face à Marseille en raison d’une blessure à l’ischio-jambier. Absent contre Auxerre la semaine dernière, Odsonne Edouard fait son retour dans le groupe. Dernière recrue lensoise, Mathieu Gorgelin est également présent.

