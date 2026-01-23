Lens : le groupe contre l’OM sans Baidoo mais avec Edouard

Ce samedi soir, le choc de la 19e journée de Ligue 1 aura lieu au Vélodrome avec l’affrontement entre le RC Lens et l’OM. Une rencontre importante dans la course au titre pour les Sang et Or alors que les Marseillais doivent l’emporter pour résister au retour dangereux de l’OL dans son dos. Pour ce match au sommet, les Artésiens seront privés de Samson Baidoo.

Impressionnant défensivement depuis le début de saison, le défenseur autrichien manque à l’appel et ne sera pas de la partie face à Marseille en raison d’une blessure à l’ischio-jambier. Absent contre Auxerre la semaine dernière, Odsonne Edouard fait son retour dans le groupe. Dernière recrue lensoise, Mathieu Gorgelin est également présent.