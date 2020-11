Mohamed Salah fait polémique en Angleterre, le match Barça-Dynamo pourrait ne pas avoir lieu

La suite après cette publicité

Le penalty de Salah fait réagir

En Angleterre, une polémique autour de Mohamed Salah fait couler beaucoup d'encre. L'Égyptien a obtenu une penalty contre West Ham samedi dernier, un coup de sifflet trop généreux pour beaucoup outre-Manche. Et c'est son coach, Jürgen Klopp qui est venu à son secours face à ce début de tempête médiatique. « Il n'a pas triché », a-t-il assuré. Ses propos font les gros titres de la plupart des tabloïds ce mardi, à l'instar du Daily Star, et du Daily Express.

Le Real et Zidane jouent gros

La rencontre entre le Real Madrid et l'Inter fait les gros titres en Espagne, forcément. Car le match sera aussi très important pour les Madrilènes, pas en grande forme en Ligue des Champions. « C'est une finale », titre As, en reprenant les dires de Zinedine Zidane, en conférence de presse. Car les deux favoris de ce groupe B n'ont toujours pas gagné le moindre match depuis le départ de cette C1. Ce sera donc un match spécial, surtout pour le perdant, si il y en a un, qui pourrait prendre un sacré coup dans la qualification pour les phases finales. La rencontre fait aussi la couverture de Marca, ce matin, mais c'est surtout pour parler du retour d'Eden Hazard. Pour le quotidien ibérique, le Belge devra être un leader pour les Merengues, dans ce match décisif contre l'Inter qui jouera sans son compatriote, Romelu Lukaku. À noter que cette rencontre sera aussi l'occasion du revoir Achraf Hakimi à Madrid, lui qui a été transféré cet été, en direction de l'Inter.

«Une finale pour l'Inter»

D'ailleurs en Italie, la rencontre fait également la Une. Elle s'annonce comme l'un des chocs de cette troisième journée de phase de poules de Ligue des Champions. C'est même « une finale pour l'Inter », d'après le Corriere dello Sport, « un duel contre le Real qui peut déjà être décisif ». En tout cas, les Nerazzurri devraient vendre chèrement leur peau, si on en croit les récentes déclarations de leur coach, Antonio Conte qui « ne signe pas pour le match nul ». L'Inter se rend donc à Madrid, pour la victoire et rien d'autre, ce mardi. On parle également de cette belle affiche en Une de Tuttosport. « L'Inter pour l'histoire, la Déesse pour la gloire », titre le journal transalpin, car l'Atalanta affronte Liverpool, ce mardi soir.

Le Dynamo n'a plus que 13 joueurs de l'équipe 1

En Espagne, le match du Barça pourrait bien être annulé, si on en croit Mundo Deportivo. Le journal tire « l'alarme covid » ce mardi, car le Dynamo Kiev arrive avec seulement 13 joueurs de l'équipe première, soit le minimum autorisé par l'UEFA. Donc si un autre joueur de l'équipe ukrainienne est positif, la rencontre sera officiellement reportée explique le journal catalan. En Une de Sport en revanche, c'est Marc-André ter Stegen qui fait les gros titres. En effet, il est de retour, et il pourrait tenir sa place contre le Dynamo ce mercredi. « Il est prêt » titre le média, qui nous informe aussi que les élections pour la présidence du FC Barcelone pourrait se tenir en janvier, si la pandémie actuelle le permet.