La lente renaissance de Jesé Rodriguez à Las Palmas

Méconnaissable. Ce dimanche, Jesé Rodriguez (28 ans), complètement hors du coup à son départ du Paris SG la saison passée, a participé à la large victoire de l'UD Las Palmas contre Cartagena (4-1, 8e journée de Segunda). Avec un but, un lob malicieux tout en toucher, et une passe décisive, au sortir d'un magnifique grand pont sur son défenseur, le n° 10, revenu à un poids de forme de compétition, a confirmé son bon début de saison.

L'ancien grand espoir du Real Madrid, qui a disputé 8 rencontres (6 titularisations), compte ainsi 3 réalisations et trône sur le fauteuil de leader au classement des meilleurs passeurs, avec 4 offrandes. Sous les ordres de Pepe Mel, l'Ibère, qui a galéré de prêt en prêt ces dernières saisons (Stoke, Betis, Sporting CP), est redevenu un footballeur de haut niveau. «Je suis redevenu heureux en jouant au football», expliquait-il il y a quelques jours de cela en conférence de presse. Il s'est d'abord refait une santé sur le plan physique et réglé bon nombre de problèmes extrasportifs qui polluaient ses performances auparavant.

Meilleur passeur de Segunda

«Sur le plan personnel, je suis en progrès. J'ai bien commencé, en marquant, ça me donne de la confiance. Je me sens mieux chaque jour, mais le meilleur entraînement, ce sont les matches et le temps de jeu. Je vais donner mon maximum, sur le plan physique et mental pour le club», a-t-il apprécié et assuré, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2022.

Aux côtés d'un autre taulier, Jonathan Viera, il met toute son expérience au service de la jeunesse du club, incarnée par Alberto Moleiro (18 ans), déjà comparé à un autre phénomène issu de l'écurie canarienne, Pedri (18 ans), aujourd'hui au FC Barcelone. Dans son sillage, Las Palmas pointe à la 6e place au classement, à 3 petits points seulement du leader, et rêve de Liga. Pour Jesé, c'est déjà une grosse victoire.