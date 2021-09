Le FC Barcelone veut faire un nouveau coup à la Pedri

En recrutant Pedri pour 20 millions d'euros à Las Palmas (avec la levée des bonus) alors qu'il n'avait que 16 ans, le FC Barcelone a pris un gros risque, mais celui-ci s'est montré payant. Le jeune milieu de terrain espagnol est désormais indispensable dans le jeu des Blaugranas et malgré quelques pépins physiques en ce début de saison, il est déjà un des cadres de cette équipe. Un coup gagnant que le FC Barcelone aimerait reproduire en usant de ses bons rapports avec le club de Las Palmas.

Sport évoque un intérêt du club catalan pour Alberto Moleiro (17 ans) qui est international espagnol U19 et a déjà brillé en deuxième division espagnole sous les ordres de Pepe Mel. En 5 matches, le milieu offensif a déjà inscrit 1 but. Un émissaire du FC Barcelone a ainsi été envoyé pour le voir jouer. Plus physique et défensif que son compatriote Pedri, Alberto Moleiro est pour le moment une simple piste, mais celle-ci pourrait germer si ce dernier continue sa progression.