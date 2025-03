OM : Pablo Longoria explique son coup de sang à Auxerre

«C’est de la corruption ! Je n’ai jamais vu ça. Vous pouvez écrire : Pablo Longoria dit que c’est de la corruption. Tout est organisé depuis le troisième jaune donné à Balerdi. C’est prévu, c’est orienté. C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite.» Les observateurs de la Ligue 1 n’ont pas oublié la colère de Pablo Longoria à Auxerre le 22 février dernier, alors que l’OM était en train d’être balayé 3-0. Le président phocéen avait explosé suite à plusieurs décisions arbitrales qu’il contestait (pas de penalty sifflé après une faute sur Merlin et expulsion de Cornelius). Forcément ses propos ont vite été condamnés et la commission de discipline n’a pas loupé le dirigeant espagnol en lui infligeant une énorme suspension de 15 matchs. Depuis, il s’est fait discret dans les médias, se contentant d’une justification auprès de l’AFP mais a profité de la trêve internationale et d’une intervention sur la Cadena SER pour s’exprimer plus longuement.«Ce n’est pas une image que j’aime voir de moi» assume le président marseillais, pas très fier de lui-même de s’être emporté de cette manière. «Je suis très critique envers moi-même. (…) Je ne me reconnais pas.»

La suite après cette publicité

Pablo Longoria explique que l’accumulation de problèmes dans le football français (les droits TV notamment) attise les tensions et rend nerveux les dirigeants, bien obligé d’obtenir des résultats pour respirer financièrement. «C’est vrai qu’en ce moment, la situation du football français produit beaucoup de frustration. (…) La frustration, c’est quand on n’a pas confiance dans le système lui-même. Quand certaines choses dépendent d’éléments extérieurs, il faut avoir confiance dans le système. Et là, ce n’est pas le cas. La perte de confiance est ce qui s’est reflété ce soir-là.» Cette colère a également été provoquée par un nouvel épisode lié à l’arbitrage, alors que l’OM a déjà connu pas mal de soucis en la matière depuis le début de la saison. «La même semaine, on avait envoyé un courrier parce que la désignation de l’arbitre n’avait pas été faite de manière intelligente. En effet, cet arbitre avait eu un problème avec mon directeur sportif quelques semaines auparavant. Et en même temps, on a découvert qu’un des opérateurs de la VAR était un supporteur du PSG et qu’il était complètement anti-OM, allant même jusqu’à dire que l’Olympique de Marseille devait être relégué en deuxième division. Nous demandons un peu de clarté, car je ne me sens pas à l’aise dans cette situation en tant que président.» En attendant, Longoria est privé de ses fonctions jusqu’au début de la prochaine saison.