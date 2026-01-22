PSG : les réponses cinglantes de Luis Enrique sur Chevalier et Zabarnyi

C’est un Luis Enrique combatif et remonté qui s’est présenté en conférence de presse ce jeudi, à la veille d’un déplacement à Auxerre pour la 19e journée de Ligue 1. Le coach espagnol a entendu les critiques consécutives à la défaite subie contre le Sporting en Ligue des Champions mardi, et il a plusieurs fois insisté sur le fait que selon lui, il s’agissait du meilleur match du PSG à l’extérieur depuis le début de son mandat.

Mais il a livré sa plus grande diatribe en réponse à une question sur les difficultés rencontrées par Lucas Chevalier, qui a encaissé 2 buts sur 4 frappes cadrées lors de cette rencontre. « La première chose que je voudrais faire à chaque fois qu’on signe un joueur, c’est de lui dire : attention à ta première année au PSG, tu vas être critiqué peu importe ce que tu fais. Ça s’est passé avec Bradley Barcola, avec Désiré Doué, avec beaucoup de joueurs. On a signé trois joueurs, Renato Marin, Zabarnyi et Chevalier et tu peux voir que c’est difficile d’entrer dans la dynamique. C’est normal les critiques lors de la première saison. Quand tu arrives dans une équipe de ce niveau, il faut savoir l’affronter. Je le répète, je suis très content de ce que je vois des nouveaux joueurs, bien sûr ils peuvent s’améliorer, mais c’est la dynamique normale dans une équipe de ce niveau », a-t-il répondu.

Pas de doute sur les recrues

Au final, il ne conteste pas certaines difficultés rencontrées, mais il ne veut pas que le doute s’instille dans les têtes. « Il n’y a pas de doute. Tous ensemble, l’équipe, les joueurs, la direction sportive, le président. Ce que j’ai vu dans les matches de Ligue des Champions, ok je peux comprendre, mais on est dans un très bon moment », a-t-il déclaré. Relancé un peu plus tard sur quelques signes d’agacement montrés sur son banc de touche pendant la rencontre, il a de nouveau écarté l’interprétation faite.

« Je suis désolé, mais je suis énervé et harassé pendant le match, mais pas avec mes joueurs. Je suis très fier de ce que j’ai vu, de la manière dont on a préparé le match, débuté le match, et je n’ai aucun problème avec les joueurs, aucun reproche à leur faire. L’entraîneur est énervé et préoccupé pendant le match et j’ai besoin de montrer mon énergie, je ne fais rien de différent de d’habitude », a-t-il ainsi évacué. Et il a répété que selon lui, le PSG réalisait un très bon parcours, au cœur d’une saison particulière. Ce n’est pas aujourd’hui que Luis Enrique pouvait être pris à défaut.