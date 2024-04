Leandro Trossard, le joker de luxe d’Arsenal

Comme à l’accoutumée, le coaching de Mikel Arteta s’est avéré payant ! Pour son retour en quart de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, Arsenal était aux prises avec le Bayern Munich. Pour tenter de conjurer le sort, le club londonien entendait capitaliser sur la dynamique affichée en Premier League pour enfoncer un peu plus son homologue allemand dans une crise sans précédent. Si les Gunners ont pris la rencontre par le bon bout en ouvrant la marque très tôt, les Bavarois ont inversé le cours du jeu par Gnabry et Kane en l’espace d’une demi-heure pour faire la course en tête. Toutefois, Mikel Arteta a pu compter sur l’apport de son joker de luxe, Leandro Trossard, pour arracher un nul précieux (2-2) en vue du match retour en Bavière.

Laissé sur le banc au coup d’envoi, Leandro Trossard s’est distingué moins de 10 minutes après son entrée en jeu sur la pelouse de l’Emirates Stadium. À l’issue d’un gros travail réalisé par Gabriel Jésus sur le côte droit, le Belge était bien placé dans la surface bavaroise pour reprendre en première intention le centre du Brésilien et croiser suffisamment sa frappe pour mettre hors d’état de nuire Manuel Neuer. Décisif, l’ancien joueur de Brighton a une nouvelle fois démontré toute son importance dans la rotation du manager espagnol. Dans le sillage de sa prestation réalisée face à son ancienne formation le week-end dernier, le natif de Maasmechelen a marqué à six reprises en tant que remplaçant. Comme souligné par OptaJoe, aucun joueur dans les cinq grands championnats ne fait mieux.

«C’est une belle statistique. Je fais toujours ce que je peux pour aider l’équipe, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant. L’entraîneur m’a demandé de renverser le match. Heureusement, j’ai pu aider l’équipe à nouveau. J’espère que nous serons en mesure de le faire le plus souvent dans les semaines à venir», a déclaré le joueur de 29 ans à l’issue du nul contre le Bayern (2-2). Au regard de son début de saison, personne ne pouvait prétendre à voir le Belge être aussi tranchant. Laissé sur le flanc par l’Espagnol lors des quatre premiers matchs de la formation londonienne, Trossard a été en mesure de gagner la confiance de son coach à mesure que les journées ont défilé. Étonnamment, c’est en Ligue des Champions que le Diable Rouge se montre le plus prolifique avec 4 pions en 8 apparitions. Preuve en est au tour précédent où son but a permis à Arsenal de disputer sa qualification pour les quarts de finale aux tirs au but avant de s’imposer.

Adroit devant le but, il démontre depuis le début de saison qu’il est à même de tirer son épingle du jeu aussi bien dans les petits que dans les grands rendez-vous, que ce soit face à Brighton il y a 10 jours ou à l’occasion de la victoire d’Arsenal contre Liverpool, le 2 février dernier. Tandis que des joueurs comme Bukayo Saka ou encore Kai Havertz sont régulièrement salués pour leurs prestations, l’impact du Belge dans l’effectif de Mikel Arteta mérite aussi d’être souligné. Et pour cause, seuls les deux joueurs précédemment cités ont marqué plus de buts (14 pour Saka, 9 pour Havertz) en championnat que l’ancien joueur de Genk (8 buts), et ce, malgré un temps de jeu plus faible. Sa polyvalence est également à prendre en compte dans la mesure où il est capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur un côté. À l’image de son transfert l’hiver dernier qui avait suscité très peu d’engouement, sachant que les Londoniens avaient principalement des vues sur Mykhailo Mudryk à l’époque - finalement recruté par Chelsea -, Leandro Trossard est là où on ne l’attend pas. Une aubaine pour Arsenal qui aura besoin d’un joueur de sa trempe pour accomplir ses objectifs, aussi bien sur la scène continentale que nationale. Buteur à l’aller, le Diable Rouge espère de nouveau briller pour permettre au club londonien d’éliminer un adversaire qui lui a souvent fait défaut en C1. Verdict ce mercredi à l’Allianz Arena de Munich.