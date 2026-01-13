Menu Rechercher
Deux jeunes talents africains signent au Stade de Reims

Des ballons de football lors d'un entraînement @Maxppp

Le Stade de Reims continue d’être actif en ce mois de janvier. Après avoir bouclé l’arrivée de Yassine Benhattab, en prêt avec option d’achat en provenance de Nantes, l’actuel 2e de Ligue 2 vient de recruter de nouveaux éléments : Paul Eyetemou (2006) et Amidou Diarra (2007), qui signent tous deux leur premier contrat professionnel.

Eyetemou est un milieu de terrain box-to-box, efficace pour casser les lignes par ses passes. Quant à Diarra, il s’agit d’un jeune latéral droit, solide défensivement. Le milieu camerounais et le défenseur malien sont tous deux passés par l’Académie Afrique Football Élite au Mali. Plusieurs noms connus du football africain sont passés par là comme leur nouveau coéquipier, Ange Martial Tia, mais aussi El-Bilal Touré (Besiktas), Moïse Sahi Dion (Dender EH) ou encore Pape Sissoko (Nancy).

