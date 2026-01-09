Le FC Nantes prête Yassine Benhattab à Reims

Revenu d’un prêt concluant à Aubagne (National) la saison passée, Yassine Benhattab a vécu six premiers mois compliqués en Ligue 1 avec le FC Nantes. Après 10 apparitions en cette première moitié de saison, l’ailier de 23 ans est prêté avec option d’achat du côté du Stade de Reims.

La suite après cette publicité

«Il rejoint la région champenoise où il emmagasinera de l’expérience et du temps de jeu», explique le communiqué des Canaris. Nous vous en avions informé il y a quelques jours, l’option d’achat est estimée à 4 M€. Le Stade de Reims occupe pour le moment la 2e place de Ligue 2.