Le FC Nantes prête Yassine Benhattab à Reims

Par Maxime Barbaud
1 min.
Yassine Benhattab avec le FC Nantes @Maxppp

Revenu d’un prêt concluant à Aubagne (National) la saison passée, Yassine Benhattab a vécu six premiers mois compliqués en Ligue 1 avec le FC Nantes. Après 10 apparitions en cette première moitié de saison, l’ailier de 23 ans est prêté avec option d’achat du côté du Stade de Reims.

FC Nantes
Yassine Benhattab est prêté au Stade de Reims jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat.

Bonne fin de saison Yassine !
«Il rejoint la région champenoise où il emmagasinera de l’expérience et du temps de jeu», explique le communiqué des Canaris. Nous vous en avions informé il y a quelques jours, l’option d’achat est estimée à 4 M€. Le Stade de Reims occupe pour le moment la 2e place de Ligue 2.

