Le FC Nantes prête Yassine Benhattab à Reims
Revenu d’un prêt concluant à Aubagne (National) la saison passée, Yassine Benhattab a vécu six premiers mois compliqués en Ligue 1 avec le FC Nantes. Après 10 apparitions en cette première moitié de saison, l’ailier de 23 ans est prêté avec option d’achat du côté du Stade de Reims.
FC Nantes @FCNantes – 16:32
Yassine Benhattab est prêté au Stade de Reims jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat.Voir sur X
Bonne fin de saison Yassine !
«Il rejoint la région champenoise où il emmagasinera de l’expérience et du temps de jeu», explique le communiqué des Canaris. Nous vous en avions informé il y a quelques jours, l’option d’achat est estimée à 4 M€. Le Stade de Reims occupe pour le moment la 2e place de Ligue 2.
