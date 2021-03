Florian Thauvin n’est plus la priorité de l’AC Milan

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin ne semblait pas manquer de prétendants en début de saison. L’ailier français avait une bonne cote et était dans le viseur du Séville FC et de l’AC Milan notamment. Mais il semblerait que le vent ait tourné ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Calciomercato, Florian Thauvin n’est plus du tout la priorité du club italien. Les Rossoneri préfèreraient Otavio, le milieu du FC Porto libre aussi cet été et qui serait plus abordable financièrement en plus d’être plus intéressant sportivement. En effet, le média italien précise que le champion du monde français demanderait un salaire beaucoup trop important, à plus de 3 millions d'euros, mais aussi et surtout, qu’il serait jugé très peu intéressant tactiquement pour ce que veut mettre en place Stefano Pioli.