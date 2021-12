Serie A : le Napoli, défait par l'Atalanta, cède sa place de leader à l'AC Milan

Total régal. Ce samedi soir, dans le cadre de la 16ème journée de Serie A, l'Atalanta Bergame est allée s'imposer sur la pelouse du leader napolitain (3-2) avant le coup d'envoi de cette levée au terme d'un match plein de rebondissements. Ruslan Malinovskyi a lancé les hostilités très tôt sur la pelouse du Diego Armando Maradona stadium (7e). Puis Piotr Zielinski, juste avant la pause (40e), et Dries Mertens, au retour des vestiaires (47e), ont donné l'avantage aux hommes de Luciano Spalletti.

C'était sans compter sur l'abnégation de Merih Demiral, qui, désireux de se racheter de son erreur sur le but précédent, a confirmé, en véritable avant-centre, la domination de la DEA face à un Napoli malmené (66e). Remo Freuler a lui offert la victoire à Gianpiero Gaasperini et les siens à 20 minutes du terme (71e) pour conclure en beauté un match plaisant à suivre de l'autre côté des Alpes. Conséquences de ce résultat : Naples n'est plus leader au profit de l'AC Milan et passe même 3ème après la victoire de l'Inter à Rome un peu plus tôt dans la journée (3-0). L'Atalanta, qui revient à deux longueurs de son adversaire du jour et à 4 du Milan, n'a pas dit son dernier mot dans la course au titre.