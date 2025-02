Real Madrid - Atlético de Madrid : les notes du match

Après des jours de tension à travers des communiqués interposés, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid se retrouvaient, ce samedi soir, pour le choc au sommet de la 23e journée de la Liga. Au Santiago Bernabéu, les hommes de Carlo Ancelotti espéraient conserver leur fauteuil de leader face aux Colchoneros, deuxièmes et bien décidés à s’emparer du trône. Pour cette rencontre, le Real se présentait en 4-3-3 avec Vinicius Jr, Kylian Mbappé et Rodrygo à la pointe de l’attaque. De son côté, l’Atlético alignait un 4-4-2 avec Julián Álvarez et Antoine Griezmann sur le front de l’attaque.

La suite après cette publicité

Rapidement, les Colchoneros se montraient dangereux par l’intermédiaire de Samuel Lino (5e, 14e) mais ne trouvaient pas la faille. De son côté, le Real tentait de réagir mais Rodrygo manquait, lui aussi, de justesse technique dans le dernier geste (18e). Très discret au cours du premier acte, Kylian Mbappé peinait, quant à lui, à se distinguer et il fallait finalement attendre la demi-heure de jeu pour voir cette affiche du haut de tableau se décanter. Coupable d’une faute sur Lino, Tchouameni concédait un pénalty après vérification des images…

Mbappé offre le match nul au Real !

Plein de sang froid, Álvarez ne se faisait alors pas prier pour transformer la sentence d’une panenka basse, trompant Courtois parti sur sa gauche (0-1, 35e). Mené à la pause après deux nouvelles interventions de Tchouameni (41e, 42e), le Real Madrid ne tardait pas à réagir au retour des vestiaires. Après un centre de Rodrygo repris par Bellingham, Mbappé surgissait pour égaliser d’une reprise du droit (1-1, 50e). Dans la foulée, les Merengues pensaient même reprendre l’avantage mais Bellingham, sur un centre de Vinicius, voyait sa tête fracasser la barre des Colchoneros (52e). Sous pression, l’Atlético était encore pas loin de céder.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 50 23 +29 15 5 3 51 22 2 Atlético 49 23 +23 14 7 2 38 15

Sur un nouveau centre de Ceballos, après un festival entre Vinicius et Rodrygo, Bellingham plaçait sa tête mais Oblak intervenait pour préserver les siens (58e). Dominé, l’Atlético ne parvenait plus à se montrer aux abords de la surface adverse et Rodrygo se signalait encore d’une belle frappe du droit, repoussée par Oblak (71e). Dans la foulée, le portier des Colchoneros s’interposait encore face à Vinicius (72e). Solide défensivement, l’Atlético parvenait finalement à conserver le point du match nul dans le dernier quart d’heure grâce à un grand Oblak et la maladresse de la Casa Blanca (82e). Avec ce résultat (1-1), le Real conserve la tête du championnat avec une petite longueur d’avance sur son adversaire du soir.

L’Homme du match

- Oblak (8) : si le Real Madrid n’a pas réussi à plier le match en seconde période, c’est surtout grâce à lui. Le portier slovène a dû essuyer huit tirs cadrés adverses, avec notamment un grand arrêt devant Vini Jr (73e). Avant de sortir parfaitement devant Mbappé, pour empêcher le Français de le surprendre (90e). Un très grand match, sans parler de son jeu aérien qui a fait beaucoup de bien.

La suite après cette publicité

Real Madrid

- Courtois (6) : le Belge n’a presque rien eu à faire. En première période, le seul tir cadré est le penalty d’Alvarez. Battu par l’Argentin dans ce face-à-face, il n’a pas eu d’autre intervention à réaliser. En seconde période, le portier n’a toujours pas eu plus de choses à faire, puisque les visiteurs n’ont pas envoyé un seul tir dans le cadre.

- Vázquez (6) : le latéral droit aurait pu coûter très cher à son équipe après une perte de balle dangereuse devant Gallagher (4e). Mais après cette bévue, le capitaine merengue est totalement entré dans son match. Il a beaucoup combiné avec Rodrygo dans son couloir et a même parfois été aperçu dans l’axe sur les phases de possession de son équipe. S’il a été présent sur le front de l’attaque en première période, il est resté bien plus en retrait au cours de la seconde. Remplacé par Camavinga (81e).

La suite après cette publicité

- Tchouaméni (6) : le Français a réalisé un match solide. Coupable d’une semelle sur Lino, il provoque le penalty de l’ouverture du score (35e). En un contre un, il s’est montré sérieux, à l’image de ce contre devant Alvarez qui était lancé en pleine surface (42e). Plus les minutes passaient, plus il a semblé monter en puissance et être à l’aise. Plusieurs fois, il a été l’auteur d’interventions salvatrices sans lesquelles son équipe aurait pu encaisser un but.

- Asencio (7) : le joueur de 21 ans a donné le ton dès l’entame de la partie avec un tacle glissé sur Simeone dès la 2e minute. Tout au long du match, le défenseur formé au Real Madrid s’est montré irréprochable dans ses interventions, ne commettant pas la moindre faute. Même lors de situations chaudes, comme cette contre-attaque où il enferme Simeone sur le côté droit, il a toujours gardé son sang-froid et a montré énormément de maturité.

- Fran García (5,5) : l’arrière gauche a été assez effacé ce soir, même s’il est difficile de lui en vouloir : lorsque son équipe n’avait pas le ballon, les attaques de l’Atletico passaient la plupart du temps par le côté droit, tandis que ses partenaires privilégiaient ce même côté pour amorcer leurs offensives. Lors du deuxième acte, il s’est montré friable sur le plan défensif par moments et n’a pas cherché à apporter le surnombre lors des attaques, malgré un jeu qui penchait davantage sur son côté.

- Ceballos (7,5) : positionné dans un rôle de sentinelle, l’Espagnol a presque systématiquement tenté de porter le jeu vers l’avant. Après un slalom au milieu de la défense adverse, il était proche d’offrir à Mbappé le premier but de la soirée (21e). Impliqué sur presque chaque action de son équipe, il termine la première mi-temps avec 75 ballons touchés, très loin devant l’ensemble de ses partenaires. Alors que sa deuxième mi-temps était du même niveau, on l’a même vu s’impliquer sur les tâches défensives. Remplacé par Modric (81e).

- Valverde (6) : l’Uruguayen a été assez discret. Aligné au milieu de terrain, il n’a jamais eu l’occasion de se projeter face au bloc bas de l’Atletico. Même dans une deuxième période durant laquelle son équipe s’est créée beaucoup plus d’occasions et bénéficiait de davantage d’espaces, le joueur de 26 ans n’a pas vraiment fait trembler l’arrière-garde adverse et s’est contenté du minimum. Replacé arrière droit après la sortie de Vázquez, c’est finalement à ce moment qu’il s’est montré le plus dangereux, étant à deux doigts d’offrir une passe décisive à Mbappé (89e).

- Bellingham (7) : l’Anglais a passé beaucoup de temps dans le cœur du jeu, peut-être même trop en première période. L’ancien joueur du Borussia Dortmund a essayé d’orienter le jeu vers la droite la plupart du temps, combinant avec Rodrygo, mais il a manqué de présence dans la surface adverse. La pause a semblé lui faire du bien, puisque dès la 52e minute, il envoyait un coup de casque percuter la barre d’Oblak. Cinq minutes plus tard, il réitérait, mais le portier de l’Atletico était sur la trajectoire. Plus proche de la surface, il a apporté beaucoup de danger.

- Rodrygo (7,5) : le Brésilien a donné le tournis à la défense adverse sur son côté droit. Percutant, il allume la première mèche de la partie avec une frappe lointaine qui passe de peu au-dessus des buts d’Oblak (18e). Dès le retour des vestiaires, il est à l’origine de l’ouverture du score après un débordement sur l’aile et un centre repris initialement par Bellingham (50e). Chacune de ses prises de balle a été intéressante pour les locaux, et il aurait même pu faire mouche d’une frappe à l’entrée de la surface, mais le cuir a fini au pied du poteau (83e). Remplacé par Brahim (88e).

- Mbappé (6,5) : le Français s’est distingué par sa propreté technique et a souvent décroché pour faire jouer ses partenaires au cours du premier acte. Il n’a cependant pas eu la moindre occasion à se mettre sous la dent en première mi-temps. Mais en seconde, il n’en aura fallu qu’une seule pour que le numéro neuf mette la balle au fond des filets (50e). Il aurait même pu s’offrir un doublé après avoir été bien lancé par Valverde (89e).

- Vinicius (7) : le dauphin de Rodri au Ballon d’Or a connu quarante-cinq premières minutes difficiles face à la défense adverse, ne tentant pas le moindre dribble et étant plus présent dans l’axe que sur son côté gauche. Mais en deuxième période, le Brésilien s’est réveillé et s’est montré incisif sur son aile. Juste après l’égalisation de son équipe, il était tout proche d’offrir une passe décisive à Bellingham, qui a vu sa tête s’écraser sur la barre (52e). Le joueur de 24 ans n’a jamais ménagé ses efforts et, comme à son habitude, a utilisé sa qualité de dribble avec une réussite insolente pour amener du danger. Il aurait même pu donner l’avantage aux siens après une action menée en solitaire (72e).

Atlético de Madrid

- Oblak (8) : voir ci-dessus

- Llorente (6) : très actif sur son côté, il a fait passer une première période très compliquée à Vinicius Jr, impuissant. Il a également beaucoup aidé Gimenez pour défendre sur Mbappé. Malgré quelques duels perdus (4), il aura été important défensivement. Mais on ne l’a que très peu vu combiner avec Simeone en attaque, a l’exception d’une belle percée qui n’a rien donné (65e). Passé plus offensif à la sortie de Simeone, il a failli être décisif devant Griezmann (85e).

- Gimenez (6) : toujours en patron de la défense athlétique, il aura été efficace pour contrer Mbappé (12e, 21e, 29e). Il effectue une mauvaise déviation vers l’international français au moment de son but, avant une faute de placement devant Vinicius Jr, sans danger (72e). Un match maîtrisé.

- Lenglet (5,5) : un début de match parfait où il était présent sur toutes les actions et a fait preuve d’assurance dans les duels, notamment face à Bellingham. Cela a été plus dur en deuxième mi-temps - après un carton jaune reçu (44e) - où il ne peut faire grand-chose sur le but de Mbappé, mais reste fautif sur la tête de Bellingham, au marquage, qui a trouvé la transversale (53e).

- Galan (6) : avec également beaucoup d’activité en première période, le latéral colchonero a eu du mal en début de match à contenir Rodrygo. Mais Galan a pris de l’espace au fil du match et a bien combiné avec Barrios et Lino. Il est d’ailleurs décisif sur le but, en adressant un bon centre à Lino. Une belle frappe tentée (44e), avant d’avoir plus de mal au retour des vestiaires, avec un carton jaune pris. Remplacé par Reinildo (64e), qui n’a pas vraiment réussi à se montrer plus rassurant défensivement.

- Simeone (4) : match compliqué pour Giuliano Simeone, qui n’a pas réussi à vraiment exister. Pas toujours très bien positionné pour être servi par Llorente, l’Argentin a eu du mal à se montrer dangereux et a souvent été bougé au duel par le milieu de terrain merengue. Une belle occasion manquée à noter après un beau mouvement entre Griezmann, De Paul et Alvarez (60e). Remplacé par Molina (64e), qui a beaucoup plus apporté et s’est montré plus juste offensivement.

- De Paul (4) : moins en vue que Barrios et Lino dans la première mi-temps, le milieu central argentin aura été solide dans les duels pour contrer le milieu merengue. On l’a notamment plus vu offensivement après la pause, avec plusieurs mouvements vers Alvarez et Griezmann. En revanche, il est grandement fautif sur le but encaissé en oubliant Mbappé au marquage.

- Barrios (5) : beaucoup d’activité en première période pour le jeune Espagnol, qui s’est beaucoup projeté pour trouver ses attaquants. Mais il a été auteur de pertes de balle dangereuses, en offrant notamment un caviar à Vinicius (20e). Une belle occasion tentée (37e), mais cela a été plus compliqué pour lui en seconde période pour bloquer le bloc du Real.

- Lino (6,5) : tout simplement qui aura été le plus en vue durant la première période. Le Brésilien a débuté son match par une contre-attaque mal négociée (5e), où il aurait pu mieux servir Griezmann, avant une bonne première frappe, près du cadre (14e). C’est également lui qui oblige Tchouameni à faire faute sur le penalty. Très remuant offensivement, il aura néanmoins été fautif en étant pris au duel par Rodrygo sur le but de Mbappé. Remplacé par Koke (64e) pour redynamiser le milieu de terrain colchonero.

- Alvarez (6,5) : comme à son habitude, l’ex-Cityzen était présent pour faire jouer ses partenaires offensifs. Souvent dans les meilleurs coups, l’Argentin a beaucoup joué avec De Paul et Griezmann. Son penalty est d’ailleurs bien transformé d’une panenka devant Courtois (35e). Il est aussi décisif sur une superbe action manquée de Simeone (60e). Remplacé par Sorloth (81e), qui n’a pas pu faire grand-chose.

- Griezmann (5,5) : des gestes de grande qualité pour trouver De Paul, Alvarez ou encore Simeone tout au long de la partie, avec un joli ballon en une touche pour Alvarez (41e). Il n’a cependant pas eu d’occasion franche à se procurer et n’a pas réussi à cadrer (55e). L’ex-international français a manqué une dernière touche vers Sorloth (85e).