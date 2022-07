Hugo Vogel décline la proposition de l'OL et file en Suisse !

Grosse promesse de l'OL Académie, Hugo Vogel (18 ans) ne va pas rester entre Saône et Rhône. L'un des hommes forts de la victoire en Coupe Gambardella va s'envoler pour la Suisse et plus précisément vers le FC Bâle.

Ce latéral gauche, international U18 français, a préféré décliner la proposition de son club formateur pour rejoindre la Suisse. Le 2e du dernier championnat suisse a tenu un discours et a fait une proposition bien meilleure que celle de l'OL. Un coup dur pour Lyon qui comptait pourtant sur Vogel pour les années à venir.