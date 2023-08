L’OL a une autre piste en Russie pour la fin de son mercato

La suite après cette publicité

Décidément, l’Olympique Lyonnais a un oeil qui traîne du côté de la Russie depuis le rachat par John Textor. L’hiver dernier, c’est Dejan Lovren qui est arrivé en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg pour apporter son expérience à la jeune arrière-garde lyonnaise. Cet été, les Rhodaniens ont également ciblé un autre joueur évoluant en Russie avec Saba Sazonov. Néanmoins, le défenseur géorgien du Dynamo Moscou devrait finalement rejoindre le Torino.

Voulant se renforcer au milieu de terrain avec l’incorporation d’un numéro 6, l’Olympique Lyonnais avait activé une autre piste émanant de Russian Premier League avec la sentinelle du FK Krasnodar, Aleksandr Chernikov (23 ans), l’un des cadres des Bykis pour pallier ce manque. Néanmoins, ce n’est pas le seul joueur évoluant en Russie et jouant à ce poste qui aurait plu à la formation coachée par Laurent Blanc.

À lire

Jean-Michel Aulas bloque les comptes de l’OL !

L’OL aurait proposé 8M€

Ainsi, à en croire les dernières révélations de Sport Express, l’Olympique Lyonnais aurait ciblé Daniil Fomin (26 ans). International russe (13 capes) qui avait été dans le groupe de la Sbornaya à l’Euro 2020, il est l’un des meilleurs joueurs évoluant au pays et s’est affirmé comme une référence du Dynamo Moscou depuis son arrivée en 2020 en provenance d’Ufa. Il a disputé 8 matches cette saison pour 1 but et 1 offrande.

La suite après cette publicité

D’après le média russe, les négociations sont en cours entre les deux formations pour le joueur dont le contrat se conclut en juin 2025 avec le club moscovite. L’Olympique Lyonnais aurait ainsi proposé un transfert de 8 millions d’euros pour le joueur auxquels pourraient s’ajouter d’éventuels bonus. Une nouvelle piste exotique pour les Gones qui multiplient les options dans ces dernières encablures du mercato…