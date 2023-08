L’OL active une nouvelle piste surprenante pour son milieu de terrain

La suite après cette publicité

C’est le feu à l’OL en ce moment. L’écurie rhodanienne attend d’officialiser la pépite ghanéenne Ernest Nuamah, déjà présent à Lyon depuis quelques jours. De son côté, le patron John Textor a jeté son dévolu sur deux joueurs de Botafogo, les Brésiliens Adryelson et Luca Perri. Clairement, Laurent Blanc doit s’attendre à voir débarquer quelques nouvelles têtes dans son vestiaire d’ici vendredi soir.

Et on le sait, les décideurs lyonnais ont aussi l’intention de renforcer l’entrejeu, avec un milieu de terrain au profil plutôt défensif. Le nom de Guido Rodriguez, le milieu argentin du Betis, fait ainsi partie des pistes à l’étude. Son plan B ne serait autre que Mady Camara de l’Olympiakos, selon nos informations. Et voilà que les médias russes dévoilent un nouveau nom.

Il faudra mettre plus d’argent sur la table

La publication Championat indique ainsi que l’OL a proposé 5 millions d’euros à Krasnodar pour Aleksandr Chernikov, milieu de terrain russe de 23 ans, qui totalise six rencontres et un but cette saison en championnat. L’international espoirs russe (une sélection) a ainsi tapé dans l’œil de l’OL.

Aussi capable de jouer dans l’axe de la défense, son profil a séduit les Lyonnais, à la recherche d’une sentinelle pour renforcer un entrejeu principalement composé de joueurs au profil créatif. Seulement, Krasnodar réclame un montant supérieur et cette première offre lyonnaise a ainsi été refusée. Une nouvelle offre devra donc être faite…