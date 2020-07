Real Madrid : Raphaël Varane dévoile les secrets de la réussite de Zinedine Zidane

Au terme d'une saison 2019-2020 inédite, suite à la suspension pour quelques semaines en raison de l'épidémie de coronavirus, le Real Madrid a été sacré champion d'Espagne. Après ce sacre, Raphaël Varane s'est longuement confié lors d'un entretien accordé à nos confrères du journal Le Parisien. L'occasion pour l'international tricolore de 27 ans d'évoquer le cas de son entraîneur Zinedine Zidane.

«Son parcours exceptionnel force l'admiration et le respect. Il se comporte toujours avec classe et élégance. Il a un destin hors du commun. Le côtoyer, ça n'est que du bonheur. Il représente une grande source d'inspiration. Il a cette capacité singulière à rendre l'impossible possible. Il se dégage de sa trajectoire quelque chose d'irréel.» Puis il a ajouté au sujet de ses talents d'entraîneur : «Son âme de joueur est toujours vivace. Il n'a pas besoin de parler beaucoup, mais il réussit, avec peu de mots mais des mots justes, à toucher les joueurs sur le plan émotionnel. C'est sa façon d'être. Son style. Par cette attitude, ce calme, il nous transmet de la confiance et de la sérénité. Il est un peu notre repère». Des mots qui feront plaisir à ZZ.