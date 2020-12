OM : Grégory Sertic revient sur le coup de sang d'André Villas-Boas

En conférence de presse, les frasques d'André Villas-Boas sont remarquées. Après la défaite à Rennes, l'entraîneur portugais de l'Olympique de Marseille s'est ainsi emporté contre un journaliste de La Provence, coupable selon lui d'avoir atteint sa dignité à travers un article. L'ancien de Porto l'a menacé d'en venir aux mains avant de finalement s'excuser peu de temps après.

Une situation qui n'a pas vraiment surpris Grégory Sertic. L'ancien milieu de l'OM a évoqué l'incident au micro de Canal + : « il ne parle pas le Français couramment. Il dit que la forme n'était pas bonne mais que l'homme avait été visé. Quand on l'avait dans le vestiaire ou sur le terrain, il était sanguin sur les consignes, sur le professionnalisme ou pour arriver à l'heure. Sur les principes quoi. Il défend son club et ses joueurs. Alors, quand on touche l'homme, ça peut créer des réactions comme celles-ci. Après, il a eu le courage de s'excuser et ça je trouve que c'est une bonne chose ».